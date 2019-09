Propper sig med piller: Dyrlæger giver biogas skylden for hovedpine

Direktør og dyrlæge Katrine Lewaetz fra Vestjyske Dyrlæger mistænker Blåbjerg Biogas A.m.b.a. for at være årsag til medarbejdernes hovedpine. Men det er næppe sandsynligt ifølge ledende overlæge Ole Carstensen fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. Foto: Henrik Reintoft

Vestjyske Dyrlæger i Nørre Nebel med 15 ansatte ligger under 500 meter fra Blåbjerg Biogas A.m.b.a. De frygter en kommende udvidelse, da de i mange år har døjet med hovedpine, som de mener skyldes svovl og biogas. Ledende overlæge i arbejdsmedicin afviser påstanden.

Nørre Nebel: Siden 1996 har Blåbjerg Biogas A.m.b.a. gjort det, som et helt Folketing nu hilser velkommen. At omdanne hovedsageligt husdyrgødning til biogas. Men for naboerne gennem mange år, så er Blåbjerg Biogas A.m.b.a. i den vestjyske turistby Nørre Nebel en gene for dem. Især for Vestjyske Dyrlæger med 15 ansatte, deres næsebor og ikke mindst deres hoveder. - Vil du se mit medicinskab. Vi har hovedpine. Det er lugten fra svovl og biogas, siger direktør og dyrlæge Katrine Lawaetz (34). Hun viser en opgørelse af indkøbte piller for i år. Treo 180 styk. Pamol 300 styk. Ibumetin 350 styk og 100 kodimagnyler. Piller til fri afbenyttelse for medarbejderne.

Vi er godt klar over, at de, der ejer biogasanlægget, også er vores kunder. Det er rigtigt modsætningsfyldt. Det er som at gå på æggeskaller. Men jeg har det dårligt med at sidde på hænderne, når min medarbejdere har det dårligt. Direktør og dyrlæge Katrine Lewaetz, Vestjyske Dyrlæger

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Siden 1996 har Blåbjerg Biogas A.m.b.a, ligget i udkanten af Nørre Nebel i Varde Kommune. Et biogasanlæg som løbende er bygget ud og nu skal være endnu større. Foto: Henrik Reintoft

Arbejdspladsvurdering Men er du sikker på sammenhængen mellem årsag og virkning? Det kan hun ikke svare på, men fortæller, at hvert år, når de laver APV (arbejdspladsvurdering) med medarbejderne, så er hovedpine et tilbagevendende problem. Og der er enighed blandt medarbejderne, at det skyldes lugten fra biogasanlægget. At opråbet først kommer nu efter så mange år skyldes to forhold. Det ene er, at Blåbjerg Biogas A.m.b.a. han planer om at udbygge og øge produktionen af biogas. Noget andet er kundekredsen. - Vi er godt klar over, at de, der ejer biogasanlægget, også er vores kunder. Det er rigtig modsætningsfyldt, siger Katrine Lewaetz. Og hun fortætter: - Det er som at gå på æggeskaller. Men jeg har det dårligt med at sidde på hænderne, når min medarbejdere har det dårligt, siger Katrine Lewaetz.

Meget usandsynligt Kan lugten og forekomsten af især svovl give hovedpine? Lidt det samme som de, der ikke kan tåle rødvin tilsat sulfitter, så vinen ikke ilter sig ihjel. Næppe ifølge ledende overlæge Ole Carstensen fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning. - Der virker meget usandsynligt. Men der kan være et dårligt indeklima af andre årsager, siger Ole Carstensen. Han fortæller, at vi kun kan lugte svovlbrinten, når den findes i meget små mængder. Men i større mængder så lammes lugtesansen, hvorfor vi ikke kan lugte svovlbrinten. - Det er det, der er så farligt, siger Ole Carstensen.

Aldrig nogen klager For formanden for Blåbjerg Biogas A.m.b.a., John Pedersen, er naboernes kritik helt ny for ham. - Det kan jeg ikke sige meget om. Det har jeg ikke mærket. Der foregår så meget snak i krogene, siger John Pedersen. Og han undrer sig: - Det er da mærkeligt, at der aldrig er nogen, der har klaget over lugten. Vi fik en klage, men det viste sig at være på grund af en landmand, der kørte gylle ud, siger John Pedersen. Vestjyske Dyrlæger har ifølge Katrine Lewaetz hverken klaget til Blåbjerg Biogas A.m.b.a. eller Varde Kommune tidligere. Sidstnævnte er myndighed på området og kan bede om en decideret luftmåling.