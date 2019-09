Prooost ...

Store, kolde fadøl, wienerschnitzel, carrywürst, jägerbom, lederhosen og korte tyrolerkjoler - Oktoberfesten i Varde Garten er måske en tradition, der er kommet for at blive

Varde: Man behøver ikke køre syd for grænsen for at få sig en ægte tyroleroplevelse. Lørdag eftermiddag inviterede Varde Garten til en 12-timers nonstop oktoberfest, hovedparten af de 90 gæster, der havde tilmeldt sig begivenheden mødte op i lederhosen, ternede skjorter og farverige tyrolerkjoler. Allerede før den 300 grams, tallerkenstore wienerschnitzel "mit Gemüse" blev serveret var stemningen høj. Og da aftenens tyroler-entertainer - Günther Krautseppl indledte med "schöooonnn guuuuten Abend og den for mange velkendte bierfest-sang "Ein Prosit" blev stemningen om end endnu højere.

Kommende arrangementer Den næste fællesspisning i Varde Garten er den 27. september med live musik og skibberlabskovs på menuen.Senere på året følger aktiviteter i forbindelse med halloween, jul og nytår. Yderligere information Facebook Varde Garten

På tysk bød Günther Krautseppl gæsterne velkommen med sangen "Ein Prosit". Finn Adsersen bor i Fåborg ved Årre og blev i 2016 blandt andet kendt, fordi han deltog i "Danmark har talent". Finn rejser landet rundt og underholder til bierfester, oktoberfester, afterski og tyrolerfester som Günter. Foto: André Thorup

På hjul med Steen - Varde Garten vil være mere end blot et spisested - det skal være et samlingspunkt for kulturelle oplevelser. Vi vil skabe traditioner, og med fællesspisningerne er vi allerede kommet godt i gang, siger Karina Vagner Rasmussensen, der er bestyrer og eventkoordinator for Varde Garten. Hun og det øvrige personale var selvfølgelig selv klædt festlig på til lejligheden. Steen Kruchov Madsen deltog faktisk i to tyrolerselskaber på én gang. - Vi er en flok, der hvert år mødes til Open Air og allerede dengang besluttede vi, at vi ville til Oktoberfest. Men der er også en flok fra Varde Cykelklub, og her hører jeg jo også til, så vi skal nok få en god fest, sagde Steen Kruchov, der for en enkelt aften havde skiftet cykeltøjet ud med ægte lederhosen og filthat med fjer. - Vi går aldrig ned på udstyr, vi har lejet tøj i 7-kanten, tilføjede han med et feststemt smil.

Steen Kruuchov havde travlt han var egentlig med til to fester på én gang. Her skåler han blandt andet med sin sidemand og gode ven Iver Egsgaard, der er købmand i Vorbasse. Foto: André Thorup

Mødregruppe i skørter Louise Fjord fra Varde havde taget initiativ til en pigeaften med sin søster Heidi og to veninder fra mødregruppen. Alle fire er klædt ud i bedste tyrolerstil og klar til at feste. - Det er fedt, at der er nogen, der tager initiativ til en kulturfest, vi er klar til at synge og danse på bordene. Mændene passer børnene, så vi er på pigetur, lød meldingen fra de lokale tyrolerpiger. Tilbage til Günther Krautseppl, der fortsætter hele aftenen på sit andet modersmål - tysk. Egentlig er han jysk. Han bor i Fåborg ved Årre, men rejser landet rundt og underholder som Günter, og med sangene "Hey Baby", Cowboy og Indianer" samt "An der Nordseesküste" ved han præcis, hvordan en oktoberfest skal sk(r)åles hjem.

For Sophie Sørensen fra Varde Garten er det ingen sag at håndtere to håndfulde fadøl, og hun havde travlt, for gæsterne var tørstige. Foto: André Thorup

Velkommen til Oktoberfest her i i september, sagde Karina Vang Rasmussen, der er bestyrer og eventkoordinator for Varde Garten. Foto: André Thorup

Proooost - kollegaerne fra misbrugshjemmet "Det gode liv" i Brørup havde en fridag. Det var Ann-Lis Lauritsen fra Outrup (i midten), der havde taget initiativet og inviteret Heidi Sommer (tv) og Trine Fynbo med til tyrolerfest i Varde. Foto: André Thorup

Der blev taget sjove billeder og videoklip af venner i festlig Foto: André Thorup

"Ein Prosit" var der mange af gæsterne, der kunne sk(r)åle med på. Foto: André Thorup

Kokken Troels Severin havde travlt i køkkenet. - Vi serverer økologisk kød fra "Spis min gris", sagde han. Foto: André Thorup

Over halvdelen af gæsterne hvar klædt ud i tern, lederhosen og tyrolerkjoler. "Lidl i Varde har lige haft tyrolertøj på tilbud", fortalte én af gæsterne. Foto: André Thorup

Proost - to glade tyrolerpiger hilser på fotografen. Foto: André Thorup

Vi er klar til at synge og danse på bordene. Vi er på pigetur mændene passer børnene, og det skålede de på, de fire glade tyrolerpiger fra Varde (fra v) Louise Fjord, Mette Simonsen, Helle Sommerlund og Heidi Fjord. Foto: André Thorup

Menuen lød på en 300 grams Wienerschnitzel med ærter, kratofler og svampesovs. Foto: André Thorup