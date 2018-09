Produktionsskoler: Konkurs i Esbjerg giver usikkerhed i Varde

Varde: Der er opstået fornyet tvivl om, hvad der præcis skal ske på produktionsskolen i Varde, og det har relation til konkursen af en produktionsskole, EFE, i Esbjerg, fortæller Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Det er tidligere kommet frem, at produktionsskolen i Varde har mistet cirka 400.000 kroner, som konkursramte EFE ikke har udbetalt.

I det lys har politikerne ikke villet godkende en omprioritering af penge, der kunne sikre, at Produktionsskolen Varde kunne blive færdig med en ombygning, uden kommunen skulle have ekstra penge op af kassen.

- Der var pludselig opstået en ny situation omkring produktionsskolen, som udvalget syntes, det kunne være godt at få et overblik over, siger Peder Foldager.