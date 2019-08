Problemer med unge der holder til: Hal og skole udsat for graffiti

Varde: Onsdag i sidste uge blev Lykkesgårdskolen og Lykkesgårdhallen i Varde Syd malet med graffiti. Skoleleder på Lykkesgårdskolen, Ole Holm Johansen, fortæller, at der er problemer med en gruppe, der hænger ud på skolens område om aftenen, om det er samme gruppe, der har begået hærværk, vides ikke.

- Vi har en udfordring med, at det er her, man holder til om aftenen. Det har vi haft hele foråret, siger skolelederen og fortæller, at hver morgen rydder skolen op og samler både cigaretskod, slikpapir og flasker.

For at komme problemet til livs, har Ole Holm Jensen kontakt til SSP i Varde, der arbejder med de unge på tværs af skole, socialforvaltning og politi, for at finde ud af, hvad der er for en gruppe, der holder til på skolen om aftenen.