Anni Matthiesen (V) ærgrer sig over, at Folketinget åbenbart ikke har lært af fejltagelserne med Vandsektorloven, hvor øget bureaukrati gav mere administration. Den lov er sidenhen blødt op. Til venstre for hende sidder direktør René Heiselberg Gier fra GEV i Grindsted. Foto: Henrik Reintoft