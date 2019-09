Prisen stiger: Owen Luft præsenterer sit måske bedste musikprogram

Owen Luft Kånsert har nu sit musikprogram klar på nær et enkelt orkester. Magtens Korridor er nye på Owen Luft Kånsert. Prisen stiger med 100 kroner.

Sidstnævnte powerband med Johan Olsen i forgrunden spiller første gang på Owen Luft Kånsert, som næste år afvikles for 31. gang.

Nordenskov: Når Owen Luft Kånsert næste år i juni slår portene op på Nordenskov Stadion og skruer op for musikken, så møder der publikum det måske bedste program nogensinde.

Stine Bramsen kørte efter sin graviditet en kort solokarriere, men er nu igen sammen med Alphabeat, som i år har udgivet nyt materiale. Næste år er Alphabeat et af seks orkestre, der spiller på Owen Luft Kånsert. Arkivfoto: Foto: Flemming Ege

-Vi synes selv, det er et rigtigt godt program. Det er vi lidt stolte af, siger Hans Jørgen Pedersen.

Lange køer slut

Det seneste årti er prisen på orkestrene tre- og firedoblet. På Smukfest i Skanderborg er budgettet eksempelvis steget fra 17 til 51 millioner kroner. Og kvalitet og et varieret musikudbud koster, hvorfor billetprisen næste år stiger med 100 kroner til 565 kroner.

Det er ingen hemmelighed i branchen, at Owen Luft Kånsert med sin tilbagelænethed og samtidig professionelle tilgang til tingene er et ydet spillested for orkestrene.

- De føler sig virkelig godt tilpas, siger Hans Jørgen Pedersen.

Men de vigtigste er naturligvis de 5.000 gæster, der betaler gildet. Også ved at sige skål og læne hovedet tilbage med efterfølgende lange køer ved toiletterne som resultat. Men et helt nyt toiletområde i år tog toppen af køen mellem pauserne.

- Det har vi kun høstet ros for, siger Hans Jørgen Pedersen.