Prisen på jordkabler: - Er vi blevet misinformeret og ført bag lyset?

Med PSO-aftalen henviser han til den politiske aftale fra 2016, der lagde fundamentet for en 400 kilovolt højspændingsledning fra Idomlund til Endrup. En meget nødvendig elmotorvej for især vindmøllestrøm.

- Det nytter ikke at råbe op, når vi i Socialdemokratiet har været med i PSO-aftalen. Vi skal være troværdige. Og jeg vil ikke love, at vi kan finde de ekstra milliarder til det her, siger Troels Ravn.

Men han vil ikke have kabler for enhver pris.

- Det her er rigtig vigtigt for de lokale. Vi skal også se på, hvad der er af økonomi i det, siger Troels Ravn.

Han har derfor på baggrund af afsløringen i JydskeVestkysten allerede skrevet til klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) for at få svar.

Varde/Esbjerg: Hvad et rigtigt, og hvad er forkert om prisen på jordkabler i stedet for en 400 kilovolt højspændingsledning fra Endrup til Idomlund. Ifølge chefprojektleder Christian Jensen fra Energinet, så er prisen knap 4 milliarder kroner og ikke mellem 5,4 og 9 milliarder kroner som hidtil antaget. Den planlagte højspændingsluftledning på 95 kilometer er budgetteret til 1,8 milliarder kroner.

Lad vindmølleejere betale?

prisen på jordkabler Men hvorfor ikke, som Landsforeningen for Elkabler i jorden foreslår, lade ejerne af vindmøllerne betale en højere pris for at bruge kabellagt elmotorvej. Som lastbiler, der betaler vægtafgift for blandet andet at kunne køre varer ud til kunderne?

- Det er et spørgsmål, som er interessant at drøfte, siger Troels Ravn.

En afgift, som folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) slet ikke mener, bør komme på tale.

- Vi skal bruges strømmen herhjemme. Vi er slet ikke begejstrede over luftledningen, siger Henning Hyllested, hvis parti står uden for PSO-aftalen.

Men omvendt er han også pragmatiker, selv om han mener, at naturen i forvejen er presset.

- For hvad koster en løsning med jordkabler, spørger han, som også kræver et svar af ministeren.

Socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er født og opvokset i Ølgod i Varde Kommune.

- Det er stærkt overraskende oplysninger, der er kommet frem i JydskeVestkysten. Det er oplysninger, som jeg ikke vil sidde overhøring. Ministeren skal forholde sig til prisen på en kabelløsning, siger Christian Rabjerg Madsen.