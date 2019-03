Prinsesse Marie kaster glans over Tirpitz

I maj 1945 var Anden Verdenskrig slut og fem års tysk besættelse overstået for Danmarks vedkommende. Men langs den jyske vestkyst lå der stadig knap 1.500.000 miner begravet i sandet. Næsten halvdelen lå mellem Esbjerg og Nymindegab, hvilket gjorde det til det tættest minerede område i landet.Det blev ved krigens udgang tyskernes opgave at rydde minefelterne. Da tyske tropper marcherede mod den dansk-tyske grænse, blev pionertropperne derfor holdt tilbage. Mænd og store drenge med bare begrænset erfaring med miner blev sendt ud for at rydde den jyske vestkyst.

Prøv selv minefaren

I den nye udstilling kan man søge tryghed i strandgården, inden man bevæger sig ud i et landskab med udsigt til den usikre kystlinje, hvor både minefelter og en mulig invasion lurer.

- Allerede i sommeren 2015, da optagelserne til 'Under Sandet' var i gang i klitterne ved Blåvand, besluttede vi, at den første særudstilling i Tirpitz skulle behandle den historie. Velvidende at en museumsudstilling er et ganske andet medie end en spillefilm, købte vi en del af kulisserne og rekvisitterne fra filmen for at kunne skabe en direkte forbindelse mellem de to måder at fortælle historien på, siger Claus Kjeld Jensen i pressemeddelelsen.