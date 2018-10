Prinsen har forladt sergentskolen: Normalt har vi et lille frafald

Varde: Der er efter prins Nikolais frafald på Hærens Sergentskole i Varde nu 33 elever tilbage i den løjtnantsdeling, som prinsen var en del af. Chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, oplyser, at der i reglen er et meget lille frafald i denne deling.

- Men sidste år var der et frafald på 30 procent, siger Peter Nielsen.

Han udtaler sig ikke om den prominente elev, der nu har forladt skolen.

- Vi har aftalt, at kun Kongehuset udtaler sig, siger Peter Nielsen.

Men i år har der kun været et lille frafald på den del af sergentskolen, som prins Nikolai nu har forladt. Det er i tråd med tidligere år.

- Frafaldet på 30 procent sidste år var usædvanligt, siger Peter Nielsen.

Chefen for Hærens Sergentskole oplyser, at frafaldet som regel er størst i begyndelsen af uddannelsen.

Prins Nikolai påbegyndte den 1. august en toårig løjtnantuddannelse. De første seks måneder af denne uddannelse foregår på Hærens Sergentskole, som ligger i Varde.

Her har prinsen altså forladt uddannelsen og sovesalen med de 12 senge på Varde Kaserne.