Prins Nikolai har forladt Varde Kaserne

Da det blev offentliggjort, at prins Nikolai ville tage den nye uddannelse til løjtnant, var det til stor tilfredshed for chefen for Hærens Sergentskole, Peter Nielsen.

Prins Nikolai startede i 2004 på Krebs' Skole i København, hvor han gik fra 0. til 9. klasse.Herefter tog han først 10. klasse og siden studentereksamen på Herlufsholms Kostskole. I februar 2018 gik prinsen model for mærket Burberry ved modeugen i London. Prins Nikolai var begyndt på officersuddannelsen på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne den 1. august. Målet med den to år lange uddannelse var at blive reserveofficer. Han har valgt at stoppe sin uddannelse umiddelbart inden eleverne blev sendt på efterårsferie.

Model i London

Indtil videre har der ikke været meget slinger i valsen for prins Nikolais vej gennem uddannelsessystemet. Han gik på privatskolen i København fra 0. til 9. klasse, og derefter tog han på Herlufsholms Kostskole. Her startede han i 10. klasse, og siden fuldførte prinsen også sin studentereksamen på skolen, hvor han endte med et 10-tal i huen.

Men prinsen har også haft tid til aktiviteter væk fra skolebænken. I februar i år kunne man til modeugen i London se prins Nikolai på catwalken, hvor han gik model for mode mærket Burberry. Udseende er nemlig noget, som prinsen går op i.

- Jeg kan godt lide at være den bedste udgave af mig selv, og jeg nyder at træne og at være pænt klædt på. Slankekure er måske lige et skridt for langt for mig, fortalte prinsen til modemagasinet Dust, som han også har været på forsiden af.

Efterfølgende har prinsen også været model for Dior samt det danske tøjmærke Won Hundred.

Kongehuset har endnu ikke meldt ud, hvorfor prins Nicolai har valgt at stoppe sin uddannelse på Hærens Sergentskole, men prinsen har tidligere afvist at gøre modelkarriere til sin levevej.

- Jeg ønsker ikke som sådan at forfølge en karriere som model, men snarere at se det som et job, der skal hjælpe mig på vej, mens jeg er under uddannelse, skrev han i februar til ugebladet Tæt På.