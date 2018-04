Prins Joachim og prinsesse Marie besøger Varde Kaserne til august

Prins Nikolai møder den 1. august ind på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne for at påbegynde den toårige uddannelse som reserveofficer. Prins Joachim og prinsesse Marie besøger skolen den 15. august.

At prins Nikolai har valgt at tage den nye uddannelse til løjtnant, er lige, hvad skolen og især Hæren har brug for. For siden omlægningen af officersuddannelsen til en mere akademisk uddannelse har det knebet med rekrutteringen af officerer.

Varde/Oksbøl: Når Hærens Sergentskole den 1. august tager imod et nyt hold elever, der begynder den nye toårige løjtnantuddannelse, så er det med et royalt strejf. For blandt de 35 elever, der først skal gennemføre den seks måneder lange sergentuddannelse, er prins Nikolai. Søn af grevinde Alexandra og prins Joachim.

Den nye og genfødte løjtnantuddannelse tager to år. Man skal have en gymnasiel uddannelse for at gå til optagelsesprøve.De første seks måneder foregår på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne. Der er udnævnelsesparade på Torvet i Varde den 22. februar. Den 1. marts begynder prins Nikolai og de andre sergenter på hold 2 på løjtnantbasisuddannelse i Oksbøllejren. Derefter skal prins Nikolai det sidste år uddanne to hold af værnepligtige.

Gå i byen

På Varde Kaserne fra 1953 er det første gang, at en kongelig bliver en del af kasernelivet. Og prins Nikolai vil ifølge presseofficer og kaptajn Martin Hillmann ikke få særbehandling.

­- Prinsen behandles på lige fod med alle andre. Han skal have samme oplevelse af at være soldat, stå i kø og få lov til at gå i byen i Varde, siger Martin Hillmann.

Han er sikker på, at de op mod 500 ansatte på Varde Kaserne vil rette ryggen og byde prinsen velkommen med åbne arme.

- Det betyder noget for os, at vi får noget historie på kasernen. Det er et nyt kapitel, at Varde Kaserne bliver forbundet til Kongehuset, siger Martin Hillmann.

Han fortæller i øvrigt, at prins Nikolaj har været gennem en to dage lang optagelsesprøve hos Forsvarets Rekruttering i Ballerup. Han gennemførte en personlighedstest, skrive- og planlægningsopgaver, styrke- og løbetest, helbredsvurdering, gruppeprøver og en psykologisk test.

Prins Nikolai kommet til at bo på 12-mands-stuer. Når han efter seks måneder er udnævnt til sergent, skal han videre til Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejeren for at gennemgå løjtnantbasisuddannelse på fire måneder.