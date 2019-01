Præsten tager tredje halvleg på Bornholm

Efter 15 år som præst for Ølgod Valgmenighed har Flemming Mose Lauridsen sagt op. Han vil tilbage i folkekirken - på Bornholm.

Ølgod: Ester og Flemming Mose Lauridsen har efter 15 år sat deres 207 kvadratmeter på Søndervænget i Ølgod til salg. De har sat prisen lavt, for de har travlt. Den 3. februar bliver han indsat som præst i Knudsker Sogn lige udenfor Rønne på Bornholm. - De sidste tre år har vi tænkt på, om vi skal blive her, til jeg går på pension - eller om vi skal prøve en tredje halvleg. Vi blev enige om, at det kunne være meget spændende med noget nyt, og så kom den her, siger Flemming Mose Lauridsen. Han er 57. Ester, som han har kendt, siden han var 10 år, er jævnaldrende. De blev kærester som 17-årige, hvor de kom i de samme luthersk missionske ungdomskreds i Skjern. - Jeg har tænkt mig at fortsætte til jeg bliver 70. Det er vel fordi jeg elsker mit job, siger han. Huset er pletfrit, rent og ryddeligt. Søndag har parret afskedsgudstjeneste og farvel til valgmenigheden i Ølgod. Så skal der flyttes.

Ølgod Valgmenighed Grundlagt i 2001.



Lejer Ølgod Kirke og betaler for betjening, når medlemmer skal have udført handlinger som for eksempel begravelse.



Har 400 medlemmer. 330 voksne.



Valgmenigheder er en del af folkekirken, på evangelisk luthersk grund. Valgmenigheder bliver dannet, når en del af et sogns medlemmer ikke føler, de har en præst, der taler ud fra deres forståelse i kirken.

Foto: Martin Ravn Efter Flemming Mose Lauridsens sidste gudstjeneste i Ølgod Valgmenighed var der afsked på Ølgod Efterskole.Foto: Martin Ravn

Evangelium, mennesker og nådegaver - Jeg har fokus på tre ting. Glæde over evangeliet, der giver trøst og styrke; kærlighed til mennesker - når jeg går tur med hunden tager det meget lang tid - og tillid til nådegaverne. At være åben overfor, at mennesket kan blive udrustet fra Gud. Ølgod Valgmenighed er i vækst. Der var 300 medlemmer for 15 år siden. Nu er der 400, heraf 330 voksne, og menigheden er i alle aldre. Valgmenigheden er et tilvalg, der blev dannet, fordi man ikke kunne få den præst, man ønskede, som sognepræst. - Danmark er det eneste sted i verden, hvor du har den mulighed. Vi er stadig en del af folkekirken, men har bare udstrakt frihed, siger Flemming Mose Lauridsen. Han kalder sig "klassisk luthersk", i det kirkelige verdensbillede er han dét, man kalder højrefløj.

Foto: Martin Ravn Kirken var godt besat til afskedsgudstjenesten.Foto: Martin Ravn

Stadig undervejs Til gengæld er han ikke dogmatisk og kunne aldrig finde på at slå andre i hovedet med sin opfattelse af biblen. - Jeg tror helt og fuldt på biblen, men jeg kan ikke sige, hvordan du skal leve dit kristenliv. Man bliver aldrig færdig som kristen, vi er alle sammen undervejs, og hvor vil det være spændende, hvis vi kan møde hinanden i den åbenhed. Hans far var landmand, og hans to brødre valgte politiet, mens han blev præst. - Vi plejer at sige, at de tager sig af loven, jeg tager mig af evangeliet, siger han.

Mere naturligt møde Sine første 11 år var han præst i en folkekirke, og det vender han nu tilbage til. - Jeg glæder mig til at møde mennesker mere naturligt. Sådan at forstå, at valgmenigheden er et aktivt valg, så her går menigheden i kirke. I et folkekirke-sogn er der mange, der ikke kommer til gudstjeneste, men så møder man dem så mange andre steder, siger Flemming Mose Lauridsen. Søndag var der fuld hus til hans afsked. Nu gælder det tredje halvleg på Bornholm.