Præstebolig skal sættes så meget i stand at menighedsrådet hellere vil sælge - og købe en ny

Det betyder, at en ny præst ikke skal overtage den præstebolig, sognet har på Nordre Boulevard. Den vil menighedsrådet vil sælge - for så at købe en ny til en ny præst, hvis altså vedkommende ønsker at bo i præstebolig.

Trænger til stor omgang

- Bygningen på Nordre Boulevard trænger til en meget stor omgang, det skal der nogle nye til at gøre, og så vil vi også gerne placere præsteboligen i nærheden af den skole, den skal høre til, Frelloskolen, siger Karen Illum Vendler, formand for Varde Menighedsråd.

Hun peger desuden på, at der er nogle uhensigtsmæssige forhold omkring den nuværende præstebolig, blandt andet parkeringsforhold, der er medvirkende til, at menighedsrådet ønsker at sælge og finde en ny bolig.

- Vi har kigget på det længe, men nu er vi nået frem til, at den skal sælges. Det er givet bedre ud, at vi skifte boligen ud nu, siger Karen Illum Vendler og håber på, at det også kan være med til at gøre stillingen i Varde ekstra attraktiv for ansøgere.