Varde: Det er sjældent, at Poul Erik Bech Fonden giver så store beløb. Men personerne bag hjælpegruppen "Varde, giv det videre" fik 50.000 kroner fra fonden, og det er dobbelt så meget som en typisk donation, vurderer Jesper Bloch, som er ejendomsmægler i Poul Erik Bech-kæden.

Han uddelte fredag donationen til "Varde, giv det videre". Det er fem år siden til jul, at hjælpegruppen begyndte at dele julehjælp ud. Det var Anne Mette Hede og Trine Vad, der etablerede gruppen, da de erfarede, at nogle af børnenes skolekammerater kom fra hjem, hvor det var svært at få råd til lidt ekstra i julen.

Det er altså en efterhånden lang tradition, at "Varde, giv det videre" yder julehjælp. I løbet af de fem år er gruppen også udvidet til at omfatte Susanne Broeng Hansen, Maria Storgaard og Maja Bertram. Det er takket være Maja Bertram, at "Varde, giv det videre" fik den store donation fra Poul Erik Bech Fonden. Maja har nemlig flair for at søge fonde.