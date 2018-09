Populær udstilling får en måned mere

Ølgod: I august har amatørfotograf Søren Holm Pedersen fra Ølgod haft udstillet mere end 100 billeder i Ølgods kulturhus. Udstillingen har været så stor en succes, at den fortsætter en måned mere.

Søren Holm Pedersen fylder op med nye billeder og arbejder på at gøre kirketårnet midt i udstillingen endnu mere interessant for de besøgende med nye billeder og flere billeder i to mapper.

I august blev der trukket en vinder af en konkurrence, som Søren Holm Pedersen havde søsat i forbindelse med udstillingen. Vinderen Birgit Pedersen fra Ølgod modtog sin præmie og blev meget glad. Gevinsten var billedet, der var stemt på og to flasker vin. I september vil Søren Holm Pedersen trække hele to vindere. For at deltage i konkurrencen skal besøgende blot udfylde en stemmeseddel, der kan hentes i kulturhuset.

Udstillingen kan ses i Kulturhuset frem til 28. september alle dage kl. 7-23. /EXP