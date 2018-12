Politisk flertal vil nedsætte rådighedsbeløb for hjemløse - S er imod

En hjemløs på forsorgshjem skal have 200-300 kroner mindre om måneden til sig selv, mener Tina Agergaard Hansen (DF). A.C. Hoxcer Nielsen mener, det er at sparke til folk, der ligger ned.

Varde Kommune: Personer på forsorgshjem - der som regel er hjemløse - behøver kun 800-1200 kroner til at betale for det, der ligger ud over kost og logi. Det mener et politisk flertal i Udvalget for social og sundhed, der har sendt forslaget i høring hos Handicaprådet. I dag får de et beløb, der er 200-300 kroner højere.

- Man skal have det ned på et realistisk niveau i forhold til, at det her handler om deciderede lommepenge. Når man er på et forsorgshjem, så har man tag over hovedet og sådan nogle ting, siger Tina Agergaard Hansen.

A.C. Hoxcer Nielsen har dog stemt imod og ønsker sagen i byrådet.

- Det er lommepenge, der også skal bruges på medicin. Det er jo dyrt. Psykofarmaka er dyrt, hvis man skal have flere forskellige præparater, siger A.C. Hoxcer Nielsen.