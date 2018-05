Politikerne er klar til forhandlinger: Vardes lærere får en lokal arbejdstidsaftale

Varde Kommune: Alt tegner til, at de lokale lærere nu får den arbejdstidsaftale, som de har ønsket, siden deres arbejdstid blev fastlagt ved lov i 2013.

Borgmester Erik Buhl (V) fortæller, at der kommer et punkt på næste byrådsmøde om at starte forhandlinger med Varde Lærerkreds om en lokal arbejdstidsaftale. Det ville der i øvrigt være kommet alligevel, da Lokallisten og Liberal Alliance i fællesskab har stillet det samme forslag. Erik Buhl fortæller, at hele økonomiudvalget bakker op om at indlede forhandlingerne. Dermed er det så godt som sikkert, at der er et flertal i byrådet.

- Nu er der tre år, hvor vi skal tilnærme os hinanden, så vi retter henvendelse til Varde Lærerkreds om at indlede forhandlinger om en lokalaftale, siger Erik Buhl.

Han henviser dermed til, at overenskomstforhandlingerne endte ud i en kommission, der i løbet af de næste tre år skal komme med anbefalinger til arbejdstidsregler for lærerne.