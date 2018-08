Politikere vil styrke samarbejdet mellem områdets erhvervsliv

Varde: Onsdag eftermiddag satte op imod 100 byrådsmedlemmer fra Varde, Tønder, Fanø og Esbjerg kommuner hinanden stævne. Det var første gang, alle fire byråd mødtes for at drøfte Business Region Esbjergs fremtid.

Selvom det allerede er længe siden, Business Region Esbjerg blev etableret mellem Varde, Tønder, Fanø og Esbjerg Kommuner, den 1. januar 2017, var det første gang, de fire byråd mødtes og snakkede erhvervslivets fremtid i fællesskab.

Målet med den nye region er at fremme udviklingen af både erhverv og turisme. Og det var netop disse emner, de mange byrådspolitikere og de fire borgmestre diskuterede.

- Det er enormt vigtigt, at vi fremadrettet skal have ejerskab fra alle byrådsmedlemmer. Det har været en rigtig god idé at afvikle dette fælles møde, og jeg synes, vi skal gør det igen samme tid næste år, siger Vardes borgmester Erik Buhl i en pressemeddelelse fra mødet.