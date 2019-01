Varde: Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, er på vej i de bygninger, der i dag rummer produktionsskolen. I den forbindelse skal en medarbejder fra jobcentret overflyttes til FGU. Alligevel beholder Varde Kommune ansvaret for nogle af medarbejderens opgaver for de elever, der begynder inden 1. august i år. Samtidig bliver det også kommunen, der får opgaven med at finde praktikpladser på FGU.

Politikerne i Udvalget for Børn og Læring synes, at det giver bedst mening, hvis så meget som muligt, der vedrører uddannelsen, bliver varetaget af medarbejdere på FGU, og derfor vil politikerne gerne have lavet en samarbejdsaftale med FGU. Målet er, at medarbejderen, der bliver virksomhedsoverdraget, skal arbejde med de elever, der vælger det spor, der hedder Erhvervsgrunduddannelsen, uanset hvornår de starter på uddannelsen, ligesom det bliver FGU selv, der finder praktikpladser. Det vil give den bedste uddannelse for eleverne, mener udvalgsformand Peder Foldager (V).