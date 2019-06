Politikere vil ofre penge til kunstudstilling for at få musicalakademi

Varde/Tistrup: Politikerne i Udvalget for Kultur og Fritid vil så gerne have et musicalakademi, at de er klar til at spare på andre områder. Et musicalakademi vil koste 600.000 kroner om året at drive.

- Hvis man vil noget nyt, så skal man gøre det ved at pege inden for sin egen økonomiske ramme. Det har udvalget gjort ved at finde tre områder, hvor man kan finde noget mulig finansiering til et projekt om at etablere et musicalakademi i Varde i en treårig periode, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.

Det betyder ikke, at det er helt sikkert, at Varde Kommune afprøver at have et musicalakademi de kommende tre år. Den endelige beslutning skal tages ved budgetforhandlingerne i efteråret. Men sandsynligheden for, at akademiet bliver etableret, er ret stor, da det er et enigt udvalg, der kommer med indstillingen.