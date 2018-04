Politikere vil give børnehaver 1,7 millioner kroner mere om året

Tildelingsmodel for børnehaver

Ud over at give et ekstra løft besluttede flertallet i Udvalget for Børn og Læring også at indstille til byrådet, at der skal ske en lille ændring i den nye tildelingsmodel for børnehaver.Det er børnehaverne, der har flest børn fra familier med dårlige økonomiske og sociale forhold, der nu får flere penge. Til gengæld er der fire institutioner, der får lidt færre penge end i den model, der har været i høring.



Flertallet har besluttet, at tildelingsmodellerne for både skoler og dagtilbud skal evalueres efter to år.



Socialdemokratiet stemte imod de nye tildelingsmodeller.