Politikere vil beholde alle nattevagter - men ældrebesparelser er stadig på bordet

Et samlet økonomiudvalg ønsker et sundhedshus til næsten 50 millioner kroner i Varde, men det skal ikke koste nattevagter. Udvalgsformand kritiserer beslutningen. Det kan betyde serviceforringelser for blandt andet de ældre, mener hun.

Varde Kommune: Ja til sundhedshus, men nej til færre nattevagter. Sådan blev beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv onsdag eftermiddag. Samtlige politikere i udvalget bakker op.

I første omgang bliver det Udvalget for Social og Sundhed, der skal finde en alternativ måde at finansiere driften af sundhedshuset. Viceborgmester Anders Linde (V) siger, at det kan være, det bliver et spørgsmål under budgetforhandlingerne, at nogle partier vil finde en anden finansiering, men det slagsmål tager politikerne til den tid. Som udgangspunkt er det området selv, der skal finde en finansiering.

- Vi har det sådan, at folk skal finde penge inden for egne rækker og eget udvalg. Det prøver vi andre også på at gøre. Social og Sundhed har måske lidt sværere ved det, men så må de kigge rundt i krogene, siger han.

Og faktisk giver Udvalget for Økonomi og Erhverv en ekstra udgift til social- og sundhedsområdet. Der mangler nemlig cirka tre millioner kroner til køb og ombygning af det tidligere hjertecenter, og de penge er Udvalget for Social og Sundhed også blevet bedt om at finde, mens udvalget selv havde foreslået, at de penge skulle findes under budgetforhandlingerne.