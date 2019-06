Politikere parkerer p-bøderne i Nørre Nebel og Ølgod

Ølgod/Nørre Nebel: Risikoen for et girokort i forruden falder nu drastisk i både Ølgod og Nørre Nebel. Plan og teknik har efter ønske fra byerne besluttet, at tidsbegrænsning på Torvet i Ølgod helt skal ophøre, da der er så mange parkeringspladser. Som et forsøg ophæves tidsbegrænsning på 30 minutter på Bredgade i Nørre Nebel fra den 9. juni til den 1. november.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, er selv meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå i Nørre Nebel.

- Okay, hvis man vil have ophævet det, så vil vi gerne se på det, siger Preben Friis-Hauge med det i baghovedet, at i Nørre Nebel er der tale om et forsøg.