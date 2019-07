Politikere overvejer at bygge nyt borgercenter til 111 millioner kroner

- Hvis man i løbet af X antal år har gevinsten hjemme, så kan det godt være, at den businesscase vil gøre, at vi vil gå efter nybyggeriet. Men vi skal have alle fakta i spil, siger Søren Laulund (S), der er kommunens 2. viceborgmester.

Derfor har forvaltningen bedt politikerne overveje, om de i stedet vil foretrække at bygge et helt nyt borgercenter til 111 millioner kroner. I første omgang har økonomiudvalget bedt forvaltningen om en analyse, der skal være klar til efterårets budgetforhandlinger. Analysen skal vise, hvor meget kommunen årligt kan spare ved at være i en ny bygning frem for en gammel og slidt bygning.

Kræver pengene er der

Søren Laulund siger dog, at selv hvis det er en god forretning på sigt at bygge nyt, så kan det være, at politikerne ender med at renovere i stedet, fordi der simpelthen ikke er nok penge at bygge for. Det samlede overblik får politikerne først til efteråret.

Region Syddanmark ejede oprindeligt hele det tidligere sygehus. I 2010 solgte regionen størstedelen af bygningerne til Varde Kommune for otte millioner kroner samt det tidligere rådhus i Ølgod.

Søren Laulund mener, at den handel gav god mening dengang. Det betød, at kommunen kunne samle medarbejderne på to adresser i Varde by, og kommunen slap af med én af rådhusene i samme handel. Han erkender dog også, at med den viden, som kommunen har i dag, kan det være, det havde været klogere at bygge ét stort rådhus på én gang i stedet for at overtage sygehusbygningerne.