Politikere og ny chef vil revolutionere jobcentret

- Mener I virkelig, at I vil have en anden profil, spurgte hun.

Regelforenklingerne på jobcentrene træder i kraft 1. januar 2020.Arbejdet med at ændre jobcentret er dog allerede i gang. Medarbejderne har været samlet to gange, og når de 160 medarbejdere skal samles den tredje gang, skal de inden da interviewe to-tre borgere. Borgerne bliver også inddraget direkte via fokusgrupper. Både Connie Høj og Rikke Rødekilde forventer, at det kommer til at tage flere år, før jobcentret for alvor er forandret.

Ville vende bøtten

Baggrunden er, at det i sommeren 2018 blev meldt ud, at regeringen vil gennemføre omfattende regelforenklinger på jobcentrene. Et formål er at spare penge, og et andet formål er at give kommuner og de enkelte jobcentre mere frihed.

Udvalgsformand Connie Høj (V) fortæller, at politikerne i forvejen havde ønsker om ændringer. I foråret havde udvalget åbnet for, at medarbejdere kunne melde ind, hvis medarbejderne skulle administrere regler, der ikke gav mening. Det gav mange henvendelser. Nu kom der en mulighed for at få gjort noget ved det.

- Vi kunne se muligheder i at vende bøtten helt rundt, siger Connie Høj.

- Det her bliver en omvæltning.