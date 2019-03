Politikere og direktion skal arbejde videre med borgernes fem ideer

Et mødested for både unge og ældre, flere cykelstier og en ny app. Det er nogle af de konkrete ideer, der er kommet ud af et stort borgermøde. Nu skal der arbejdes videre med ideerne.

Varde Kommune: Det store borgermøde, der blev kaldt Vores Stemmer, førte til, at der blev nedsat arbejdsgrupper, der nu har afleveret fem ideer til politikerne. På seneste økonomiudvalgsmøde blev der fundet ansvarlige for, at der bliver arbejdet videre med ideerne.

Første ide var et oplæg om flere cykelstier og udnyttelse af den nedlagte banestrækning mellem Grindsted-Bramming. Det skal Udvalget for Plan og Teknik arbejde med. Ifølge viceborgmester Anders Linde (V), som også sidder i udvalget, er nogle af tankerne noget, som udvalget arbejder med i forvejen.

Den anden ide handlede om et mødested for unge og ældre kaldet Det Friske Pust. Meningen er, at det skal modvirke ensomhed. Udvalget for Social og Sundhed skal arbejde videre med det. Det er vurderet, at det vil koste 12.000 kroner at lave et pilotforsøg i Ansager.