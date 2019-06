Politikere ønsker en autismeklasse på Lykkesgårdskolen

Den nye autismeklasse skal placeres på Lykkesgårdskolen - hvis der er flertal for at oprette den under budgetforhandlingerne. Foto: John Randeris

Udvalget for Børn og Læring håber at få penge til en autismeklasse for cirka fem autister på Lykkesgårdskolen fra 2021.

Varde: I flere år har både forældre til autistiske børn og politikere ment, at Varde Kommune ikke gør nok for børn med en autismediagnose. I første omgang er der blevet brugt over 1,2 millioner på især efteruddannelse af lærere og pædagoger, der arbejder med børnene i både specialtilbud og i almindelige klasser. Nu er næste skridt på vej. Politikerne i Udvalget for Børn og Læring indstiller til budgetforhandlingerne at finde en million kroner om året, som skal bruges til at drive en særlig autismeklasse i specialklasserne på Lykkesgårdskolen. Det er en lille klasse for kun cirka fem børn, men med tre fuldtidsansatte lærere eller pædagoger. Hvor den tidligere indsats handlede om den brede gruppe af børn med autisme, er autismeklassen altså for de børn, der har særlige udfordringer.

Processen Det er ikke vedtaget at oprette en autismeklasse. Det er kun indstillet til budgetforhandlingerne.

Budgetforhandlingerne finder sted i efteråret, og her er det borgmesteren og gruppeformændene, der er hovedaktørerne i forhandlingerne.

Udvalgene skal selv finansiere nye ønsker. Det vil sige, at hvis autismeklassen bliver indført, så skal der spares på noget andet på børne- og skoleområdet.

Her kan der tages fra udvalgets 23 spareforslag i det, som kommunen kalder råderumskataloget. Det indeholder blandt andet en nedlæggelse af en lederstilling, dyrere sfo og fjernelse af mad i vuggestuer.

Koster én million kroner Hvis klassen skal oprettes, så skal der ansættes to lærere eller pædagoger. Det giver en udgift på én million kroner om året. Autisme er en meget bred diagnose, og mennesker med diagnosen er meget forskellige. Men de cirka fem børn, der er tale om, har "omfattende behov i forhold til struktur, afskærmning, regelmæssighed og vanskeligheder i selv elementære sociale situationer", som der står i indstillingen til budgetforhandlingerne. Det kræver også meget personale. Problemet er, at der ikke tegner til at være nogen penge at bruge af i 2020. Derfor lyder ønsket at oprette klassen i 2021. - Jeg kunne da personligt godt have det ønske, at vi fandt lidt penge i 2020 også, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Er blevet klogere I juni 2018 havde kommunen en helt anden holdning til autismeklasser. Her havde forvaltningen i Varde Kommune lavet en undersøgelse af antallet af børn med autisme og konkluderede, at der umiddelbart ikke var grundlag for en autismeklasse. Peder Foldager siger, at kommunen er blevet klogere på, hvad der er behov for. Han siger dog også, at han personligt har haft et håb om en autismeklasse i længere tid.