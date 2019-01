Varde Kommune: Fremover er der kun en politiker med til at ansætte en skoleleder, hvis skolen selv beder om det. Udvalget for Børn og Læring har valgt, at de ikke længere per automatik udpeger en politiker til ansættelsesudvalg, når der skal ansættes en ny skoleleder.

Peder Foldager (V), formand for børn og læring, fortæller, at politikerne har valgt dette for at give noget mere stringens i kommunen. Der er nemlig ikke en politiker i ansættelsesudvalget, hvis der skal ansættes en leder af et plejecenter, selvom de to typer ledere er cirka på samme niveau.