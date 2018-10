Politikere kommer borgere i møde efter shitstorm: Omstridte byggeplaner ændres

Ansøgninger om udvidelse

Der er søgt om at opføre cirka 300 overnatningsenheder i Ho.Blåvandshuk Golfcenter ansøgt om tilladelse til at opføre 100-150 ferielejligheder på Skallingevej 5.



Frits og Christian Anneberg fra Lunde og Tistrup har købt en gård på den anden side af Skallingevej og har søgt om lov til at opføre op mod 80 naturhytter og 80 autocamperpladser på grunden, der grænser op mod Ho Bjerge. Og for at slå to fluer med et smæk er der ansøgt om at lave en ny samlet lokalplan, der muliggør byggerierne.



Ho ligger nord for naturhalvøen Skallingen og cirka fem km sydøst for feriebyen Blåvand.