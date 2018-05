Politikere kæmper mod betaling for tomme senge i psykiatrien

Der er oprettet bopladser for patienter, der har svære psykiske lidelser, et misbrug og en udadreagerende adfærd. Det koster kommunen penge, men pladserne bliver ikke brugt.

De særlige psykiatripladser er indført af alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten . De er for patienter, der har svære psykiske lidelser, et misbrug og en udadreagerende adfærd.

- Konsekvensen er at blandt andet, at Varde Kommune skal betale for, at specialiserede psykiatriske sengepladser står bemandede, men tomme, mens der ikke er nok "almindelige" sengepladser til at dække behovene, har Steen Holm Iversen (LA) skrevet på Facebook.

Kæmper på to fronter

Tina Agergaard Hansen (DF) oplever det på samme måde, og hun fortæller, at hun kæmper imod den nye kommunale udgift på to måder.

Dels vil hun have ændre kriterierne, så flere kan få gavn af de nye pladser.

- De krav, man stiller for at blive optaget på de her særlige psykiatripladser, synes jeg bestemt, man kan sætte spørgsmålstegn ved, siger hun.

Dels vil hun have ændret finansieringen, så det er regionen, der skal betale:

- Jeg har kaldt det kommunalt finansierede psykiatripladser. Ja, vi skal have flere sengepladser i psykiatrien, men jeg synes ikke, det er ret og rimeligt, at man lægger den udgift ud til de enkelte kommuner, fordi man samtidig siger, at det her er borgere, der er så syge, at de kan være svært at rumme i kommunalt regi.