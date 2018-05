Hvis forvaltningen vurderer, en sag virker helt meningsløs for borgeren, så vil politikerne i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration se sagen. Så kan politikerne kæmpe for forbedringer på Christiansborg.

- Vi skal ikke bare gemme os bag lovgivning. Jeg vil gerne kunne sige, at vi har fået at vide fra forvaltningen, at det ikke giver nogen mening, men det er sådan, at lovgivningen er skuet sammen, og på baggrund af det, har vi henvendt os til ministeren, siger Steen Holm Iversen (LA), der står bag forslaget om det nye filter, der gælder på hele arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Steen Holm Iversen henviser til Ulla Astrup-sagen, som en sag han gerne ville kunne reagere tidligt på, hvis den forekom i Varde Kommune. Ulla Astrup er gang på gang blevet afvist førtidspension af jobcentret i Struer, selvom hun har haft parkinson i ti år, og hendes ryg er ødelagt.Connie Høj fortæller, at forvaltningen har oplyst, at politikerne skal forvente at se én til to sager om året på baggrund af "det giver ingen mening"-filtret.

Forholder sig ikke til selve sagen

Udvalgsformand Connie Høj (V) er helt enig i, at politikerne er nødt til at kende sagerne, hvis de skal kæmpe for at få Folketinget til at ændre lovgivningen. Hun fortæller, at politikerne vil se sagerne som anonymiserede cases.

- Vi skal ikke forholde os til selve sagen, men problemstillingen i lovgivningen, siger hun.

Man skal ikke forvente, at I som politikere går ind og ændrer nogle afgørelser?

- Det har vi ikke hjemmel til at gøre. Det er lovgivning, hvad man skal have i ydelser og så videre.

Hun mener også, at det nye filter er en hjælp til medarbejderne, der nu har et sted at komme af med deres frustration over meningsløs lovgivning.