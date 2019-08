Repræsentanter fra Sky-Light har været til møde på Christiansborg på baggrund af sagen, hvor otte medarbejdere blev syge efter at have arbejdet med kemikaliet PMDA. Christian Juhl (EL) mener, at han fik bekræftet brud på arbejdsmiljøloven. Men venstrekvinde og direktøren for Sky-Light er uenige i den udlægning.