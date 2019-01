Nu skal budgetterne kigges grundigt igennem, mener politikerne, der derfor har sat forvaltningen i gang med at lave et katalog med besparelser for cirka 300 millioner kroner. Men der er ikke tale om en spareproces, mener borgmester og S-gruppeformand.

Politikerne har onsdag sat forvaltningen i gang med at lave det, der bliver kaldt potentialekataloget. Det skal indeholde de nødvendige forslag til, at kommunen kan blive blandt de ti billigste på næsten alle kommunale udgiftsområder. Det skal derfor indeholde spareforslag for omkring 300 millioner kroner.

Alle politikere i økonomiudvalget var i onsdags enige om at få udarbejdet et potentialekataloget. I deres beslutning skrev de også:"Potentialekataloget skal betragtes som et politisk ønske om en beskrivelse af Varde Kommunes service set i forhold til den 10. billigste kommune. Potentialekataloget skal udelukkende danne grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for at sikre et langsigtet økonomisk råderum og samtidig sikre en optimal drift af Varde Kommune. [...] Udvalget imødeser en analyseplan på et af de kommende møder indeholdende en vurdering af hvorvidt der skal involveres brug af eksterne konsulenter."

Ingen spareproces

Gruppeformand Søren Laulund (S) understreger, at han ser et flerårigt perspektiv i potentialekataloget. Det er ikke kun noget, der får betydning i 2019. Men han ser det ikke som en del af en spareproces.

- Vi ønsker den rigtige kommunikation fra starten i det her. Det er ikke målet, at "vi igangsætter en spareproces". Målet er at give det bedst mulige politiske grundlag for at vurdere, hvad vi ønsker, at vores serviceniveau skal være i de kommende år, siger han.

Borgmester Erik Buhl (V) har grundlæggende samme budskab.

- Uanset hvordan det går med udligning og det ene og det andet, så kommer vi ikke til at mangle 300 millioner kroner. Det er klart, at så ville vi et eller andet sted smadre vores generelle service, og det er der ingen, der har lyst til. Men vi vil gerne have et endnu bedre grundlag for at sige, hvorfor vi lader noget blive eller måske endda lægger noget oveni, og hvorfor vi justerer ned, hvis det er det, der er behov for.