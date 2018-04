Politikere fordobler ventetid på læge- og genoptræningskørsel

Varde Kommune: Der er lagt op til væsentlige serviceforringelser på kørslen i fremtiden i Varde Kommune. I forhold til i dag bliver den maksimale ventetid ved læge- og genoptræningskørsel i mange tilfælde fordoblet, og specialeleverne i Tistrup kan transporteres i længere tid.

Årsagen er, at Varde Kommune fik bud ind med langt højere priser end forventet, da der først på året var et udbud af kørslen. Derfor vil kommunen nu lave et nyt udbud, hvor der bliver lempet på kravene til transportselskaberne, så de kan komme med et nyt og lavere bud.

Alle politikerne i to politiske udvalg er enige om, at det er nødvendigt at lempe på kravene og gøre servicen ringere. Forskellen er, hvor langt de vil gå. Socialdemokratiet ønsker ikke lige så lange ventetider som flertallet.

- Man skal vente og vente. Det er ikke bare de ventetider, men vi skal også se på, hvornår man skal starte hjemmefra, siger Ingvard Ladefoged (S).

Han påpeger også, at personer i kørestol må have hjælp af eksempelvis genoptræningspersonalet, hvis de skal vente så længe, at de skal på toilettet. Dermed går deres tid til noget andet, end de er ansat til.