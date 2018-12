Politikere er voldsomt utilfredse med kommunaldirektørs beslutning om at lukke offentligt arkivsystem

Kommunaldirektør Mogens Pedersen i Varde Kommune møder kritik for sin beslutning om at lukke det offentligt arkivsystem Polweb. Derved er både borgere og politikere gjort blinde.

Varde Kommune: Det er faldet adskillige byrådsmedlemmer for brystet, at de nu ikke se politisk behandlede sager fra før den 1. januar 2018. Kommunaldirektør Mogens Pedersen har uden at spørge hverken borgmester Erik Buhl (V) eller byrådet selv besluttet at trække stikket for det offentlig tilgængelige arkivsystem Polweb. Her lå indtil for et par uger siden dagsordner, referater og bilag fra blandt andet byrådet og de forskellige fagudvalg tilbage til 2012.

- Jeg er ikke tilfreds. Jeg mister en historik, som jeg virkelig har brug for at passe mit politiske arbejde, siger Steen Holm Iversen (LA).

Plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) anede heller ikke, at Polweb var lukket ned.

- Det ville være rart at kunne se tilbage i sagerne. Jeg har behov for at se det samme som borgerne, siger Preben Friis-Hauge, der er utilfreds med beslutningen.