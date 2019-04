Politiker trækker i trøjen: - Jeg ville ønske, der også var værnepligt for kvinder

Varde: De unge politikere er ofte udskældt for at være veluddannede, men uden kendskab til den almindelige danskers hverdag. En hverdag som for garnisonskommunen Varde er et liv i uniform for rigtig mange.

Den 25-årige Julie Gottschalk fra Dansk Folkeparti i Varde er veluddannet og har en bachelor i almen erhvervsøkonomi fra Syddansk Universitet. Og hun tager nu en bevidst pause fra kandidatuddannelsen og har i stedet meldt sig under fanerne hos Efterretningsregimentet på Varde Kaserne. Her skal hun fra 1. august og resten af året gennemføre Hærens Basis Uddannelse. Da hun er kvinde, udnytter hun sin værneret, mens mænd har værnepligt.

- Jeg ville ønske, det hed værnepligt. Det skal være ens for kvinder og mænd, siger Julie Gottschalk, der sidder i sin anden periode i Varde Byråd.

Samtidig stiller hun op til det kommende Folketingsvalg for Dansk Folkeparti i forsvarsbyen Fredericia.

Men hvorfor lige nu op til et valg?

- Det er en gammel drøm, som jeg har helt fra 9. klasse og før, jeg blev politisk aktiv. Det skal være inden, jeg bliver for gammel, siger Julie Gottschalk.

Og hvis hun bliver valgt til Folketinget, så agter hun at gennemføre de fire måneders uddannelse på Varde Kaserne.