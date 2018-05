Politiker smider 23 kilo på 19 uger

Varde: Mads Sørensen, byrådsmedlem for Venstre, bor i Sig og er med til Åben By søndag.

I t-shirts og shorts ser han meget mindre ud, end han plejer.

- Jeg har forpligtet mig til at tabe 30 kilo på 30 uger, men jeg er foran planen. Foreløbig har jeg tabt 23 kilo på 19 uger, siger han.

Det er en kammerat i Sig, der har fået ham i gang.

- Han synes ikke, jeg kan være formand for det udvalg, der har med alle sportsforeningerne at gøre, og så være for tyk. Det har han jo lidt ret i, at det er forkert, hvis politikere siger et og er noget andet, siger han.

Mads Sørensen er minkavler med 10.000 avlstæver i burene ved Lykkebjerg Mink lige udenfor Sig.

- Men mit job er stillesiddende. Jeg er den øverste, jeg har folk til at stå for driften, og så er der politikken, siger han.

Med timer bag skrivebordet er kiloene kommet snigende, men faktisk var han godt på vej til at komme på ret kurs for tre år siden, da han var i fuld gang med at træne til cykelløbet Skagen-Varde med Cykel for Sagen.

- Jeg havde tabt 25 kilo, men så fik jeg en blodprop midt i det hele, siger han.

Han er netop fyldt 40 år. Blodproppen i hjertet er han kommet sig helt over, og lige nu træner han igen til Skagen-Varde. Hver morgen klokken 05 stiller han i fitness i Sig, seks gange om ugen. Hver anden gang for at spinne, hver anden for at dyrke styrketræning.

- Denne gang vil jeg gennemføre. Og denne gang håber jeg, at jeg kan holde vægten også bagefter, siger han.