Varde Kommune: De nye ungdomskriminalitetsnævn er trådt i kraft. Børn mellem 10 og 17 år, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. Nævnene ledes af en dommer, og systemet minder derfor meget om en domstol. De kan sende børnene på lukke institutioner, kræve dem tvangsfjernet eller give dem en straksreaktion, der minder om en form for samfundstjeneste.

Udvalgsformand Peder Foldager (V) synes, de nye nævn grundlæggende er en god ide - men kun for de ældste af børnene.

- Jeg synes måske, det er måske lidt langt ned at sige, at man skal straffe nogen på ti år. Eller... det er jo ingen straf. Jeg er blevet belært om, at det må man ikke sige, at det er, siger han.

- Jeg kan godt se, at der er et behov ned til måske 12 år.

Varde Kommunes forvaltning vurderer, at de nye kriminalitetsnævn i nogle tilfælde vil kræve et barn anbragt, som Varde Kommune ikke ville have tvangsfjernet, hvis den selv havde truffet beslutningen. Det er dog meget usikkert, fordi loven er så ny.