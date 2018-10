Varde: Esry Hansen bliver glad, da JydskeVestkysten ringer og siger, at der er fundet en løsning, så hun og hendes mand, der begge er alvorligt syge, kan blive hentet at taxa, når de har brug for det.

Hun har endnu ikke hørt det fra Varde Kommune. Formand for udvalget for plan og teknik, Preben Friis-Hauge, har sendt en hurtig mail til JydskeVestkysten:

- Vi har arbejdet lidt videre med løsninger i sagen. Sydjysk Befordring har her til formiddag haft en chauffør ude for at se på status for brolægningsarbejdet omkring Lundgade, skriver Preben Friis-Hauge og fortsætter:

- De er nu så langt med arbejdet dernede, at en taxa via Storegade kan bakke ind og hente ægteparret i Lundgade på den sti, som Esry har efterspurgt adgangen til. Vi har talt med Flemming Schantz, (entreprenøren bag de store arbejder, red.) og han har nikket til, at vi må køre den vej uden at genere deres arbejde. Der er ingen Politi-skiltning, der forbyder indkørsel den vej, så det er den model, som vil blive anvendt, indtil gaden igen er åben.