Steen Holm Iversen (LA) mener, at Varde Kommune skal lade være med at skrive, at kurser eller arrangementer er "gratis". Borgmester er enig i budskabet.

- Jeg er med på, at vi får kigget på det, for budskabet er rigtigt, siger han.

Borgmester Erik Buhl (V) siger, at han støtter forslaget, hvis det kan indføres, uden det bliver besværligt for kommunens medarbejdere at skrive annoncetekster.

- Vi kan beslutte, og det kan staten også, at udbyde specifikke tjenester til borgerne, men det gør dem jo ikke gratis. Det gør bare, at vi ikke opkræver en brugerbetaling, siger han.

Varde Kommune: Der skal ikke stå i kommunale annoncer, at noget er gratis. Det mener Steen Holm Iversen (LA), der har stillet forslag på byrådsmødet tirsdag om at undgå at bruge ordet fremover.

De seneste 10-15 år har vi set de kommunale serviceydelser bare vokse i både art og omfang. I virkeligheden har vi måske glemt, at der er nogen, der betaler for det her. Der er nogen, der betaler en relativ stor del af deres indkomst til den her maskine. Ved at vi ikke bruger ordet "gratis", kan vi måske over tid få os alle til at påskønne det en lille smule mere.

Skatteyderne betaler

Steen Holm Iversen mener, der er behov for, at det bliver tydeligt, at skatteyderne betaler udgifterne, når der er eksempelvis et rygestopkursus eller et arrangement på biblioteket, som borgerne kan deltage i uden at betale ved indgangen. Han mener, at det i det private er tydeligere, hvem der betaler.

- Hvis det var et privat firma eller en sportsklub, der afholdt et eller andet, så er jeg overbevist om, at man ville visualisere sine sponsorer. Det gør vi bare ikke, når vi taler kommunale ydelser.