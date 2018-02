Politiker foreslår sponsorbusser i Samstyrken

Det er kendt ulovligt for Samstyrken at opkræve brugerbetaling, når de handicappede beboere skal med bostedernes egne busser. Henrik Vej Kastrupsen (L) foreslår i stedet at åbne for sponsorater, som beboere og pårørende kunne give til Samstyrken.

Varde/Ølgod/Oksbøl: Samstyrken, der driver flere bosteder for handicappede i Varde Kommune, må ikke længere opkræve brugerbetaling, når handicappede skal med bostedernes egne busser. Det betyder, at Samstyrken kan risikere at skulle spare de 100.000 kroner, som den hidtil har fået i brugerbetaling, andre steder.

Nu foreslår Henrik Vej Kastrupsen (L), at Samstyrken i stedet kunne åbne for, at beboere og pårørende kunne give Samstyrken frivillige sponsorater, som Samstyrken så kunne bruge til at køre med busserne for.

- Nogle gange får man stirret sig blind på en udfordring og tænker: "Det er da forfærdeligt, at vi skal spare 100.000". Så kommer man måske ikke ud i det kreative hjørne, siger Henrik Vej Kastrupsen, der selv har en niece, der bor på et af bostederne.

Han fortæller, at han ikke har undersøgt, om det er muligt at åbne for sponsoraterne, men han håber, at det er noget, der kan blive undersøgt.