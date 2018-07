Politiker er gået fra tyksak til spirrevip

Yes - vægten siger 88,2 kilo. Nytårsaften vejede Mads Sørensen 122 kilo. Han har med andre ord tabt 33,8 kilo på 30 uger. Foto: Yvonn Tittel

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Varde Kommune, Mads Sørensen, slyngede i fuldskab nytårsaften ud, at han ville tabe 30 kilo på 30 uger. Nu har han gjort det - faktisk nåede han 34 kilo.

Sig: Det var med alkohol under vesten og i overmod, han slyngede ud, at han da "sagtens" kunne tabe 30 kilo. Siden er det blevet hverdag og alvor, og Mads Sørensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget i Varde Kommune, bestod fredag testen. - 88,2 udbrød han, da vægten tonede frem. Så var der jubel og endnu en vejning til dokumentation for kæresten og venner og bekendte via sms. - Jeg kan konstatere, min telefon vejer 200 gram, lød det glad bagefter. Lettelsen kommer oven på 30 hårde uger og et tilbageslag for tre uger siden, hvor han ellers havde været i 94 kilo, men pludselig var over 96 igen. - Så tynd har jeg ikke været, siden jeg blev født, konstaterede han fredag.

Skagen-Varde Om tre uger cykler Mads Sørensen med fra Skagen til Varde.Det var under en træning for tre år siden, han faldt om med en blodprop i hjertet.



Han har købt tidligere byrådskollega Kjeld Anker Espersens racercykel. Kjeld Anker Espersen (S) cyklede også Varde-Skagen og sluttede, da han fik en blodprop i hjertet.



- Det gjorde mig betænkelig ved cyklen en kort overgang. Men det er selvfølgelig dum overtro, griner Mads Sørensen.

De kender kun Mads som tyk Kammeraterne Henrik Petersen og Poul O'Connor gav ham ret. Eller næsten, for de kender kun Mads siden teenageårene. - Mens vi har kendt ham, har Mads altid været for stor, og vi havde snakket om, hvad vi skulle gøre, siger Henrik Petersen. Hvad de skulle gøre, skal tages helt bogstaveligt. For kammeraterne i Sig var dybt bekymret over at se deres ven blive tykkere og tykkere. - Mads havde en blodprop i hjertet for tre år siden, og vi besluttede, at vi skulle gøre noget. Tænk hvis det skete igen, så ville vi ikke sidde og føle, vi ikke havde gjort, hvad vi kunne, siger Henrik. - De har bakket op og holdt fast, siger Mads Sørensen. Tonen er direkte. For sådan kan kammeraterne lide det. Det var Henrik, der provokerede Mads til at love at tabe sig 30 kilo nytårsaften, og han har stået last og brast hele vejen. - Jeg har aldrig selv skullet tabe mig, men jeg ved noget om det, siger Henrik.

Kød, grønt og skyr De første 15 kilo gik let. Især med træning, træning og atter træning. Henrik lavede kostplan, og da vægten stod stille midtvejs, var det slut med alle kulhydrater. Tilbage var kun grønsager og kød og skyr. - Til gengæld har jeg spist ad libitum, siger Mads. - Det er nødvendigt med rigeligt at spise med så meget træning, ellers kører man død, siger Henrik. Han har også støttet i praksis ved at stille til morgentræning og styrketræning i Sig Fitness hver morgen klokken 5.00 sammen med sin kammerat. - Mit andet hjem, som Mads Sørensen kalder byens gamle andelskasse, der i dag rummer fitness og spinning. - Nu skal du så holde det, din spirrevip, siger Henrik Petersen. Han har lige været på vægten for at tjekke, om Mads Sørensen er blevet mindre end ham. Ikke helt, men der er kun ét kilo, der skiller dem nu. Faktisk har Mads Sørensen tabt over en fjerdedel af sin nytårsvægt, da nålen stod på 122 kilo. 33,8 kilo, helt præcist 27,7 procent, og han er helt på det rene med, at udfordringen bliver at holde vægten nu.