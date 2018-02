Politiinspektør om nej til at ligge på lur: Den beslutning, kan to betjente ikke træffe en onsdag eftermiddag

Skulle politiet have taget imod Brian Blochs tilbud om, at lade hans stjålne Mercedes Sprinter stå som lokkemad for biltyvene, ville det have krævet et større forarbejde, siger leder af Sydøstjyllands Politi, politiinspektør Michael Weiss. Blandt andet et sikkerhedsdilemma og et forsikringsdilemma, for når politiet tager privatmands ejendom i brug til at fange tyve, er det politiets ansvar, hvis der sker bilen noget.

- Skulle betjentene have ladet bilen stå, ville der være en række ting, der skulle sættes i værk. Forsikringsmæssigt skal vi stå inde for en bil til 450.000 kroner. Det er ikke en beslutning, vi bare kan træffe en onsdag eftermiddag, siger han.

Betjentene forsøgte jo ikke engang, om det kunne lade sig gøre?

- Nej, for der blev lavet anden efterforskning og sporsikring. Det var en politifaglig vurdering. Mit dilemma er, at uanset hvad vi siger, kompromitterer vi vores efterforskning. Men i en helt ny bil, som den her, hvor du ikke har haft en masse forskellige mennesker inde, er der spor, så der blev taget DNA-prøver fra bilen, og det er helt usædvanligt. Det gør vi normalt ikke ved biltyverier.

Betjentene afviste med "manglende ressourcer"?

- Det må vi tale med de to mænd om. Det er klart, at hvis de har fået en opfattelse af, at det er på grund af manglende ressourcer, vi ikke lod bilen stå, så er det helt forkert, siger Michael Weiss.

Nu er pladsen vel ødelagt, tyvene sætter vel ingen bil der igen?

- Pladsen var formodentlig ødelagt, såsnart politiet ankom. Det her er ikke amatører. Professionelle biltyve bruger de stå-pladser til at lade bilen køle ned, og lige finde ud af, om den har en gps på, som politiet kan spore. Bilen kan i det døgn tages af enhver, så de lader den ikke stå uden opsyn, så formodentlig havde de under alle omstændigheder set, at der var uniformeret politi på pladsen, siger Michael Weiss.