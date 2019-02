Oksbøl: Fredag aften Klokken 20.58 blev en 20-årig mand fra Esbjerg stoppet af politiet på kirkegade i Oksbøl. Han blev sigtet for at køre med eufoserende stoffer i blodet. Da han fik taget en blodprøve fandt politiet 15,4 gram hash på ham. Senere samme aften sad han i en bil, hvor føreren, en anden mand på 20 år, blev taget med to gram skunk på sig på Hedegårdsvej i Esbjerg, oplyser Søren Strægaard, vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.