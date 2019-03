Politiet eftersøger tre butikstyve - læs signalement her

Varde: Mandag mellem klokken 15 og 15.15 har tre mænd stjålet cremer og kosttilskud for mellem 6000 og 8000 kroner i Varde Apotek på Vestergade. De tre mænd er fanget på videoovervågning, og politiet har derfor et signalement af de tre mænd. Politiet hører gerne, hvis der er nogle, der kan hjælpe dem på sporet af de tre mænd, der alle havde et mellemøstligt/arabisk udseende.

Den ene mand er mellem 20 og 30 år. Han har fuldskæg og har ørelangt hår. Han bar en sort jakke, en hvid t-shirt med rød og sort påskrift, blå cowboybukser og kondisko af mærket Adidas. Han talte flydende engelsk.

Den anden mand er mellem 30 og 40 år. Han er skaldet og bar en sort jakke. Han talte gebrokkent engelsk med tysk accent.

Den tredje mand er også mellem 30 og 40 år. Han var iført sort hue, sort jakke, sorte Adidas-joggingbukser og sorte sko.