Politiet afblæser eftersøgning: Sæl formodentlig forvekslet med nødsted mand

Vejers: Onsdag klokken 13.14 blev beredskabet kaldt ud til en mulig ulykke ved Vejers Strand. Politiet oplyste på Twitter, at en mand muligvis var forvundet i vandet.

Nu er eftersøgningen efter manden dog afblæst.

- Ingen nødstedt svømmer fundet ifm. søredning ved Vejers Strand. Til gengæld en del sæler. Stærk formodning om, at én af dem er forvekslet med en svømmer i nød, hvorfor redningsaktionen er indstillet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De første meldinger lød da også på, at ingen var savnet på stranden, men for at være sikre blev en eftersøgning med båd sat i gang.