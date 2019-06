En 19-årig tysker er sigtet for at dræbe parret, og han blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet indtil torsdag om en uge. Da vil politiet antagelig forsøge at få fristen for hans fængsling forlænget.

Med ordet "dørlukningen" henviser Jakob Ulvedal Andersen til et grundlovsforhør Kristi himmelfartsdag, som blev afholdt for lukkede døre.

Manden dræbt først

Restauratørparret Cai Lennart Henriksen, 61 år, og Else Nielsen, 85 år, blev dræbt. Manden blev dræbt af et slag med en stump genstand forud for branden, mens kvinden døde af kulilteforgiftning i forbindelse med branden natten til tirsdag for en uge siden.

Ved grundlovsforhøret Kristi himmelfartsdag blev den 19-årige tysker sigtet for drab, men ikke for ildspåsættelse. Den 19-årige nægtede sig skyldig, men kærede ikke kendelsen, da han blev varetægtsfængslet i to uger.

Fredag erklærede politiet, at man fortsat efterlyste borgere med viden om et eventuelt motiv, ligesom det ikke stod klart, hvordan der gik ild i parrets villa.

Her er en afdeling med beboelse og en afdeling med swimmingpool. Der var ild i begge afdelinger.