Politi efterlyser flugtbilist efter færdselsuheld på Roustvej

Har du set en koksgrå VW Golf, der kan have været involveret i et uheld på Roustvej, så vil politiet gerne høre fra dig.

Roust: Halvanden kilometer fra Roust er der sket et færdselsuheld på Roustvej. Nu efterlyser politiet en koksgrå VW golf 7 eller 8 med grønne/blå, mørke kofangere og tonet bagrude. Bilen er ifølge politiet kørt fra færdselsuheld på Roustvej og kørt mod sydøst med høj hastighed. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger skulle bilen dog være kørt mod Varde - altså i den modsatte retning. Uheldet er sket fredag cirka klokken 7.30.

Uheldet er sket ud for Heidi Bjerre-Christensens ejendom. Hun fortæller, at en bil var på vej mod Roust, da der kommer en modkørende, den koksgrå VW, der kører midt på vejen. Bilen på vej mod Roust må derfor undvige den koksgrå VW ved at at dreje til højre. For ikke at ende på marken slår chaufføren kontra, så snart den modkørende bil er væk og ender derfor i nogle vejtræer i den venstre side af vejen.