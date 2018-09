Varde: Politiet måtte natten til lørdag en tur til Pioner Bar i Varde, hvor en dørmand havde problemer med to gæster. De to - begge mænd fra Varde - på henholdsvis 27 og 40 år - havde svært ved at opføre sig ordentligt, og det var i en sådan grad, at politiet måtte bruge peberspray for at få dem pacificeret.

Mændene blev taget med til stationen i Esbjerg, hvor de fik en overnatning i detentionen.