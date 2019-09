Politi afventer mentalundersøgelse af sigtet tysker i uhyggelig drabssag

Der vil gå en del uger, inden det er muligt at rejse tiltale i retten mod en ung tysk mand, som er sigtet for drab.

Proceduren for at blive tiltalt i retten er, at politiet skriver et anklageskrift, som derpå sendes til retten. Det er meget sandsynligt, at der rejses tiltale i dette tilfælde, men der vil altså kunne gå en rum tid udover de fire til seks uger, inden en eventuel retssag indledes mod den sigtede tysker.

Pressechef Helle Lundberg ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at politiet stadig mangler resultatet af en mentalundersøgelse af den tyske mand, som var 19 år, da han blev sigtet for drabet. Han har siddet fængslet i varetægt siden.

Blåvand: Der går formentlig mellem fire og seks uger, inden politiet kan skrive et eventuelt anklageskrift mod den unge tyske mand, som er sigtet i sagen om et drab i Blåvand. Ved en efterfølgende brand omkom den dræbtes samlever.

Par omkom hjemme

Natten til tirsdag den 28. maj blev Cai Lennart Henriksen, 61 år, blev dræbt. Han blev dræbt af et slag med en stump genstand forud for en brand på sin bopæl - en villa på Bytoften i Blåvand. Ved denne brand omkom Cai Lennart Henriksens samlever, Else Nielsen, 85 år, som sov, da branden brød ud.

Efter et par dages efterforskning blev den 19-årige tysker fremstillet for en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg. Han har siden været varetægtsfængslet, selv om han via en appel til landsretten har forsøgt at slippe ud af fængslet.

Den 19-årige tysker er sigtet for drabet på manden.

Parret, som omkom, drev restauranten Perlen i feriebyen Blåvand.